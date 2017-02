Gaúcho Gilmar Dal Pozzo não é mais o técnico do Ceará

Copa do Brasil

A eliminação na Copa do Brasil rendeu uma mudança também no Ceará. Na manhã desta quinta-feira, o clube confirmou a saída de Gilmar Dal Pozzo do comando do clube.

A expectativa é de que a diretoria anuncie seu substituto nos próximos dias. Dal Pozzo sai do Vozão após nove jogos, e com a campanha de cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Porém, a derrota para o Boavista por 1 a 0 trouxe não só frustração com a diretoria. Na volta a Fortaleza, o técnico e os jogadores foram alvos de hostilidades e de ameaças por torcedores do Ceará.