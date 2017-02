Georges St. Pierre acerta novo contrato com o UFC

Ele vai voltar

O canadense Georges St. Pierre está próximo do retorno ao UFC. Segundo o site MMA Fighting, o ex-campeão meio-médio assinou um novo contrato de múltiplas lutas com a organização.

St. Pierre ainda tinha vínculo com o UFC, mas havia um impasse em questões financeiras e de mudanças em cláusulas desde a sua primeira aposentadoria, em novembro de 2013.

Leia mais:

Brock Lesnar anuncia nova aposentadoria do MMA

Bisping minimiza possível revanche e critica Anderson Silva: "Sacaneou a todos"

Belfort comemora 20 anos de UFC e garante: "O fenômeno despertou"

Um dos principais empecilhos era a obrigatoriedade imposta pelo Ultimate em atletas usarem a marca Reebok na semana da luta e no octógono, sem a chance de exibir patrocinadores pessoais. St. Pierre é patrocinado pela Under Armour, uma concorrente da Reebok.

A ideia do UFC é fazer com que o canadense retorne ao octógono no último trimestre deste ano. Uma alternativa considerada provável é que Georges St. Pierre suba de categoria na volta ao UFC para disputar o cinturão dos médios com Michael Bisping.

St. Pierre foi campeão dos meio-médios duas vezes. A primeira foi em novembro de 2006, quando nocauteou Matt Hughes. No entanto, perdeu a primeira defesa de cinturão para Matt Serra em uma das maiores zebras da história do MMA. Em dezembro de 2007, ele conquistou um título interino ao vencer novamente Hughes, e unificou o cinturão na revanche com Serra em abril de 2008.

Desde então, ele defendeu o título contra Jon Fitch, B.J. Penn, Thiago Alves, Dan Hardy, Josh Koscheck, Jake Shields, Carlos Condit, Nick Diaz e Johny Hendricks. Em 2013, resolveu se aposentar, mas deixou a porta aberta para um eventual retorno — algo que ele negocia desde o ano passado.