Gideoni já treina na Colômbia e aguarda início da terceira etapa da Copa do Mundo

Em Cali

Após um breve período de descanso, Gideoni Monteiro volta às competições disputando a terceira etapa da Copa do Mundo de Ciclismo de Pista a partir desta sexta-feira até domingo. O atleta já está em Cali, na Colômbia, realizando os últimos ajustes antes da competição.

Esta será a primeira competição do ciclista após a sua participação nos Jogos Rio 2016, onde conquistou o 13º lugar. Na Colômbia, Gideoni enfrentará pela primeira vez o novo formato Omnium, prova que é sua especialidade.

O novo formato reduziu de seis para quatro provas e também inclui todas as corridas em um único dia, diferente do programa anterior que utilizava dois dias de competição. As provas que integram o novo programa são: Scratch, Tempo Race (10km), Eliminação e Prova por Pontos.

*ZHESPORTES