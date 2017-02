Giuliano faz dois, dá uma assistência, mas Zenit leva gol no fim e está fora

Liga Europa

Giuliano fez mais uma excelente partida pelo Zenit. Nesta quinta-feira, o brasileiro marcou dois gols, deu uma assistência e estava levando a equipe russa às oitavas de final da Liga Europa. Mas um gol de Thelin, no fim da partida, deu a classificação ao Anderlecht, apesar da derrota por 3 a 1.

A vaga belga veio nos critérios do gol fora de casa, pois havia vencido, na Bélgica, por 2 a 0. O Anderlecht, agora, espera o sorteio desta sexta-feira para saber quem será o seu adversário na próxima fase da Liga Europa.

Leia mais:

Vice de clube sérvio ataca jogador vítima de racismo: "Volta ao Brasil e mostra teus dedos escuros"

Bauza: "Me imagino levando a taça para o Papa, com o Messi de capitão"

Maior artilheiro da história do clube, Rooney afirma que não sai do Manchester United



Precisando da vitória por três gols de diferença, o Zenit partiu para cima do Anderlecht. A pressão era intensa, e o time russo tinha a posse de bola.

O brasileiro Giuliano, contudo, estava inspirado. Ele aproveitou sobra de jogada de Dzyuba e mandou para o fundo da rede. O Zenit precisava de mais.

Aos 26 da etapa final, o brasileiro tocou e Dzyuba chutou com perfeição para marrcar o segundo. Faltava apenas um gol para o Zenit garantir a classificação no tempo normal. Contudo, um gol do Anderlecht jogaria o esforço todo no lixo.

Mas Giuliano novamente entrou em ação. Dzyuba foi à linha de fundo e rolou para trás. O brasileiro, bem colocado, escorou para o gol, levando a torcida à loucura em São Petersburgo. Mas o inesperado aconteceu. Aos 45 minutos, Thelin tocou para o fundo das redes após escorada de Nuytinck e fez o gol da classificação do Anderlecht para as oitavas de final.

AJAX CONSEGUE A VAGA

Outro time importante da Europa que conseguiu a classificação foi o Ajax. Na Amsterdam Arena, a equipe holandesa fez 1 a 0 no Legia Varsovia e garantiu um lugar nas oitavas de final da Liga Europa. O único gol foi marcado por Viergever.

Quem ficou no banco de reservas foi o atacante David Neres. Ele foi contratado nesta janela de transferências junto ao São Paulo e foi apresentado na última sexta-feira. No entanto, o técnico do Ajax acabou não colocando o brasileiro em campo.