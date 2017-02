Givanildo Oliveira assume o comando do Ceará

Nome conhecido

Caberá a Givanildo Oliveira o desafio de conter os ânimos da torcida do Ceará após a decepção na primeira fase da Copa do Brasil. No início da madrugada desta sexta-feira, ele foi anunciado como novo treinador da equipe para a temporada.

O técnico, que substituirá Gilmar Dal Pozzo, é aguardado no sábado em Porangabuçu. Também desembarcará em Fortaleza o preparador físico Wellington Vero.

— A expectativa sempre é muito grande. O Ceará é um time de massa e com muita tradição. Espero fazer um bom trabalho e que dê tudo certo para nós. Que caminhemos juntos com a torcida e possamos ter só sucesso nesta jornada à frente do Ceará — afirmou Givanildo.

Embora chegue no sábado, o técnico não estará à beira do campo no domingo. Diante do Guarani de Juazeiro, o Ceará será comandado pelo auxiliar Daniel Azambuja.

Conhecido como "Rei do Acesso", Givanildo conduziu à elite o América-MG (duas vezes), Paysandu, Santa Cruz e Sport. Além disso, tem passagens por clubes como ABC, Remo, Fortaleza, Atlético-PR e Vila Nova. O técnico estava sem clube desde que deixou o comando do Náutico durante a disputa da Série B de 2016.