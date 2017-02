Goleiro Bruno consegue habeas corpus e deve ser solto nesta sexta

Liberdade

O goleiro Bruno Fernandes de Souza conseguiu um habeas corpus e deve ser solto ainda nesta sexta-feira. O ex-jogador está preso desde 2010 por envolvimento no assassinato de Eliza Samudio.

Em conversa telefônica com Zero Hora, a assessoria do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão.

Bruno está detido na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, cárcere privado, sequestro de Eliza e do filho Bruninho, além de ocultação de cadáver. A pena foi reduzida em três anos pela confissão na participação e aumentada em seis meses pelo fato de o goleiro ter sido considerado o mandante do crime.



