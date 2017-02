Goleiro vietnamita é suspenso por levar três gols de propósito

Protesto

Nguyen Minh Nhut, goleiro de um time vietnamita chamado Long An, foi suspenso por dois anos depois que tomou três gols de propósito ao ficar parado por alguns minutos como forma de protesto contra uma decisão do árbitro, anunciou a federação do país asiático.

O técnico e o presidente Long An, do sul do Vietnã, também receberam penas de três anos de suspensão.

O ato aconteceu no domingo, quando o árbitro marcou um pênalti nos últimos minutos do jogo, quando a partida entre Long An e Ho Chi Minh estava empatada em 2 a 2.

Os jogadores do Long An se recusaram a voltar para o jogo e apenas observaram os ataques dos adversários.

O goleiro Nguyen Minh Nhut ficou de costas quando o atacante do Ho Chi Minh converteu o pênalti. A partida terminou em 5 a 2 para o Ho Chi Minh.

A federação também multou o clube em 6,6 mil euros e denunciou "a falta de respeito" com o árbitro.