Gre-Nal de sábado tem expectativa de 35 mil torcedores na Arena

Clássico 412

A Arena do Grêmio deve receber ao menos 35 mil torcedores no Gre-Nal 412, que ocorre neste sábado, pelo Gauchão. Para o clássico, que será o primeiro desta temporada, já foram vendidos ao menos 10,5 mil ingressos, sendo que o setor de arquibancada norte, conhecido como geral, já está esgotado.



A venda pela internet, para sócios, se iniciou ainda na sexta-feira. Para o público em geral, foi aberta no domingo, no site arenapoa.com.br. As bilheterias da Arena só serão abertas nesta quarta-feira, a partir das 11h.



O sócio cadeira terá promoção, comprando ingresso de acompanhante no mesmo setor por R$ 30 - exceto para visitante e mista. Crianças de 3 a 11 anos pagam somente R$ 10 em todos os setores, exceto visitante, mista e camarote.



Os ingressos de torcida mista já podem ser comprados pelos sócios do Grêmio pela internet. O par de entradas custa R$ 140, sendo um para o torcedor gremista e outro para um colorado. O setor, que ficará na cadeira gold sul, terá capacidade para 2,2 mil torcedores (1,1 mil gremistas e 1,1 mil colorados).



Os bilhetes para camarotes compartilhados podem ser adquiridos por R$ 260 através do site. Para os camarotes de torcida mista, os ingressos custam R$ 280.



Os torcedores do Inter terão 1,9 mil ingressos no setor superior sul, mais 600 lugares nos camarotes. A reserva é realizada exclusivamente aos sócios pelo site, e somente a partir de quarta-feira os bilhetes poderão ser retirados na Central de Atendimento ao Sócio, no Beira-Rio, por R$ 70, que deve ser pago em dinheiro.



Veja os preços dos ingressos para o Gre-Nal



Cadeira gramado - R$ 70 a R$ 90

Cadeira gold - R$ 100 a R$ 110

Cadeira superior - R$ 60 a R$ 80

Torcida mista - R$ 140 (par de ingressos)

Camarote - R$ 260 (R$ 260 torcida mista)

Visitante - R$ 70



