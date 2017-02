Grêmio e Inter homenageiam Gaúcha no aniversário de 90 anos

#Gaucha90anos

A dupla Gre-Nal homenageou a Gaúcha pelo aniversário de 90 anos. Inter e Grêmio enviaram camisetas com o número 90 para desejar parabéns à emissora.

As entregas aconteceram no Gaúcha Sports Bar, que foi casa de grande parte da programação da Rádio durante o dia. No Sala de Redação, a camisa vermelha chegou às mãos da colorada Kelly Matos. Mais tarde, durante o Hoje nos Esportes, o uniforme gremista foi enviada ao apresentador Luciano Périco.

Leia mais:

Pedro Ernesto: "Gaúcha, 90 anos"

Cacalo: "Os 90 anos da Gaúcha"



— Abram os estúdios, esvaziem as cabines, passem-nos os microfones. Hoje, oito de fevereiro de 2017, é a nossa vez de narrar uma grande conquista. E quem entra em campo é a Rádio Gaúcha com seus noventa anos de feitos relevantes. Noventa anos que levaram o Rio Grande a plagas mais distantes. Noventa anos de vozes marcantes, de personalidades inesquecíveis e tantas outras atrações que se tornaram motivo de festa em milhões de corações — escreveu o Inter em seu site oficial.

— A Rádio Gaúcha é um símbolo da nossa cultura. Temos orgulho de fazer parte dos seus 90 anos de história — estampou o Grêmio em placa.