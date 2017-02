Guardiola se diz impressionado com atuações do Monaco

Adversário na Champions

Técnico espanhol elogiou colombiano Falcao Garcia, goleador do time do Principado

Técnico espanhol elogiou colombiano Falcao Garcia, goleador do time do Principado Foto: Paul ELLIS / AFP

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou estar "impressionado" pela recente fase do Monaco e seu melhor ataque da Europa, na véspera do confronto de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, às 16h45min, em Manchester.

Como você vê o Monaco?

É muito legal vê-los jogando. Eu estou impressionado. Eles são muito fortes fisicamente. Os laterais jogam como atacantes, os atacantes como meias ofensivos. Os dois atacantes são matadores na área. Eles sempre são perigosos. É uma equipe completa. São os melhores na Europa em marcar gols. Só posso tirar o chapéu.

Leia mais:

Pep Guardiola: "Marcelo Bielsa é o melhor técnico do mundo"

Guardiola sai em defesa de Wenger e diz que críticas são "inaceitáveis"

Federação alemã pede para Ancelotti explicar gesto obsceno para torcida

O que você acha do trabalho de Leonrado Jardim?

Há tempo que ele faz um bom trabalho no Campeonato Francês e na Liga dos Campeões. Eu sei a que ponto o PSG é forte na França e na Liga dos Campeões, eu conheço suas qualidades nos últimos anos. Mas nesta temporada o Monaco está à frente, com quatro ou cinco pontos de vantagem sobre o PSG (são três na verdade).Isso mostra o quanto o trabalho está sendo bem feito no Monaco".

Como você vê o futebol francês?

Não preciso ver o resultado do PSG contra o Barcelona para ver que o futebol francês é bom. Minha opinião sobre o Monaco é a mesma antes e depois do jogo do Barcelona.

Falcao voltou ao nível que apresentava no Atlético de Madrid?

Sim, no Atlético ele era incrível. Depois, ele se machucou e precisou de tempo para voltar. Nesse momento, o jogo praticado pelo Monaco é perfeito para ele. Ele ataca por dentro e eles cruzam muito a bola: ele precisa disso. Fico feliz por ele. É um cara legal e voltou a marcar gols.

Você teme o contra-ataque do Monaco?

Quando você ataca e perde a bola, normalmente o adversário contra-ataca com os pontas. O Monaco ataca com Bernardo Silva, Falco e Germain, muita gente. É por isso que seus contra-ataques são incríveis.

O Monaco venceu os últimos dois jogos jogando na Inglaterra. Você acredita que o Monaco é mais perigoso fora de casa?

Eu não sei. A partida contra o Tottenham foi parelha, eles chegaram duas ou três vezes no ataque e marcaram. Não precisam de muito espaço. No primeiro gol contra o Tottenham, foi em um cruzamento de um lateral para o outro lateral. Isso não é fácil de fazer.

Sergio Agüero está em melhor fase para enfrentar o Monaco?

Sergio é experiente. Eu sei o que ele quer fazer com e sem a bola. Vamos conversar com ele, como com todos seus companheiros. Marcar gols, esse é seu talento, seu instinto. Ele não precisa ser controlado com um controle remoto. Ele vai criar os próprios espaços.

Você acredita ter agora melhor compreensão do futebol inglês?

Mais que o futebol inglês, eu precisava compreender meus jogadores, suas respectivas qualidades. Na Espanha ou na Alemanha, cada país tem suas peculiaridades. No fim, é a qualidade dos jogadores que faz a diferença. E sempre é preciso tempo.

*AFP