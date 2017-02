Guerrero começa o ano com grandes atuações e gols pelo Flamengo

Em grande fase

O grande início de temporada do Flamengo, com vitórias e boas atuações, tem contado com a participação decisiva de uma das estrelas do elenco. Após um 2016 irregular, Paolo Guerrero tem marcado gols e atuado em alto nível no começo de 2017.

O camisa 9 é o artilheiro do Flamengo no ano, com cinco gols marcados, todos eles pelo Campeonato Carioca. Na competição, foram cinco partidas, média de um gol por jogo. No último domingo, foi decisivo no clássico e deixou sua marca de cabeça, na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo.

Após a partida, o técnico Zé Ricardo comentou sobre o momento do atacante peruano e revelou conversas diárias e muita motivação pelo lado de Guerrero para apresentar o melhor futebol com a camisa do Flamengo. O treinador também exaltou a importância das companhias de Diego e Mancuello, dando opções nas jogadas ofensivas.

— Tivemos uma conversa particular quando ele voltou da Copa América, da importância que eu via nele. Todo treinamento tem um papo mais específico, ele vem muito interessado. Guerrero está motivado, feliz de estar no clube. Diego e Mancuello estão jogando muito próximos a ele. São jogadores inteligentes, com boa qualidade técnica. Alguma coisa boa vai sair. Tentamos dar os caminhos, mas a criatividade do atleta faz parte, nesse momento aparece o potencial do grupo — disse o comandante rubro-negro.

Os estrangeiros do Flamengo estão deixando a torcida rubro-negra empolgada. Mancuello, Guerrero, Trauco e agora Berrío estão tendo boas atuações, com gols e assistências. Além desses, o clube ainda conta com Conca, Donatti e Cuéllar.

