Gustavo Tsuboi estreia com derrota no Aberto do Catar de Tênis de Mesa

Terça-feira

Gustavo Tsuboi fez um bom jogo, mas estreou com derrota no Aberto do Catar - etapa Platinum. Na manhã desta terça-feira, dia 21, o mesatenista encarou Yang Heng-Wei, do Taipei, em um jogo equilibrado, mas acabou perdendo por 4 sets a 3 em partida válida pelo Grupo 19 da fase de qualificação. Na luta pela classificação à próxima etapa, Tsuboi terá pela frente o egípcio Omar Assar na manhã desta quarta-feira, dia 22.

Tsuboi é o único representante brasileiro no Aberto do Catar, que será realizado até o dia 26 deste mês. Hugo Calderano também estaria no torneio, mas teve sua participação cancelada devido a uma lesão muscular na perna direita. O Aberto do Catar está repleto de grandes nomes do tênis de mesa mundial, como os chineses Ma Long, Fan Zhendong, Xu Xin e Zhang Jike, além do alemão Dimitrij Ovtcharov e o bielorusso Vladimir Samsonov.

