Harry Kane dá show e Tottenham goleia Stoke no Inglês

Neste domingo, o Tottenham dominou, teve apresentação de gala e goleou o Stoke City por 4 a 0 no White Hart Lane. O principal jogador da partida foi o inglês Harry Kane, que fez três gols, deu uma assistência e se juntou a Lukaku e Sánchez na liderança da artilharia do Campeonato Inglês.

Os Spurs fizeram um primeiro tempo arrasador para cima do Stoke, sem dar chances para os adversários respirarem. Com os donos da casa apostando na troca de passes e dominando a partida, os visitantes tiveram dificuldades para sair jogando.

O grande destaque foi o atacante Harry Kane. Aos 13 minutos, o Tottenham construiu a jogada após troca de passes e a bola sobrou para o inglês completar para o fundo da rede, abrindo o placar. Aos 31, Kane aproveitou um cruzamento para, com chute de primeira, ampliar a vantagem.

Cinco minutos depois, em cobrança de falta, Eriksen rolou para o camisa 10, que chutou forte e contou com um desvio no meio do caminho para fazer seu terceiro no jogo. Kane ainda teve tempo para armar bela jogada aos 45 e passar para Dele Alli fazer 4 a 0.

Na segunda etapa, o time da casa continuou melhor em campo e arriscando, tentando aumentar ainda mais a diferença. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu voltar a colocar a bola na rede.

Na próxima rodada, o Tottenham recebe o Everton no white Hart Lane, domingo, dia 5, às 10h30. Já o Stoke City enfrenta o Middlesbrough, no sábado, às 12h, no Britannia Stadium.

