Higuaín e Dybala garantem virada da Juventus sobre o Napoli pela Copa da Itália

Decisivos

Dois dos melhores times da Itália protagonizaram uma grande partida nesta terça-feira. Juventus e Napoli fizeram o jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, no Juventus Stadium, em Turim, e os donos da casa conseguiram uma importante virada no jogo que terminou com o placar de 3 a 1. Com o resultado, a Juve pode perder o confronto de volta por um gol de diferença, no dia 5 de abril, às 15h45min, no Estádio San Paolo, em Nápoles.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com as duas equipes jogando de forma ofensiva e criando boas oportunidades de gols. Apesar de jogar fora de casa e com algumas de suas principais estrelas no banco, o Napoli não se acovardou e partiu para cima da Juve. O gol, no entanto, só saiu aos 35min. Depois de cruzamento na área, a bola foi desviada por Insigne e sobrou para Callejón completar de forma certeira para o fundo do gol.

Leia mais:

Neve provoca adiamento de jogo do Borussia na Copa da Alemanha

Jogadores argentinos cogitam greve caso não recebam salários

Técnico do Arsenal recusa proposta astronômica da China, diz jornal



Já no fim da etapa inicial, a Juventus viu o goleiro Pepe Reina fazer milagre. O espanhol defendeu o bom chute de Higuaín de fora da área e, na sequência, barrou Mandzukic e Lichtsteiner praticamente em cima da linha do gol.

Na volta do intervalo, a Juve conseguiu um pênalti logo nos minutos inciais. Dybala fez boa jogada, invadiu a área, mas sofreu o toque por baixo de Koulibaly. Na cobrança, o próprio argentino bateu e converteu. Após o gol, a equipe se animou e partiu para cima. Com menos de 20min, Higuaín escapou pelo lado direito do campo e, mesmo sem ângulo, chutou firme para ampliar.

Na sequência, o árbitro Paolo Valeri foi bastante exigido em dois lances polêmicos. Primeiro, o Napoli reclamou de uma falta dentro da área em cima de Albiol. Uma vez nada marcado, o contra-ataque da Juventus acabou resultando no pênalti de Reina em Cuadrado. Novamente, Dybala bateu com convicção, anotou o seu segundo gol na partida e definiu o marcador no Juventus Stadium.

Nesta quarta-feira, Lazio e Roma fazem o outro jogo da semifinal. O clássico da capital começa às 16h45min (de Brasília), no Estádio Olímpico.

*LANCEPRESS