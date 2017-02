Hoffenheim arranca empate fora de casa no fim do jogo contra o Schalke

Campeonato Alemão

O encerramento da 22ª rodada do Campeonato Alemão aconteceu neste domingo. Atuando em Gelsenkirchen, o Schalke 04 saiu na frente, mas acabou levando o empate do Hoffenheim, em jogo realizado na Veltins-Arena. A equipe dos azuis reais não conseguiu segurara a vantagem de 1 a 0 construída nos minutos iniciais, e permitiu que os visitantes voltassem para casa com o empate por 1 a 1 e um ponto na bagagem.

O gol do Schalke saiu logo aos cinco minutos da etapa inicial. A jogada iniciou com Burgstaller saindo da área e recebendo pelo flanco direito. O camisa 19 passou pela marcação adversária e acertou o cruzamento para Alessandro Schopf, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

Depois do gol, o jogo ficou bastante movimentado, mas com o Schalke queimando a bola nos pés e com o Hoffenheim pressionando de forma intensa até o encerramento do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o time visitante incomodou ainda mais. Sebastian Rudy recebeu próximo à grande área, mas desperdiçou a oportunidade de empatar a partida. Se o camisa 6 errou na primeira chance, na segunda foi preciso. O alemão esperou o cruzamento de Steven Zuber e acertou a cabeçada no centro do gol, sem dar chances de defesa ao goleiro Fahrmann.

Com o resultado, o Schalke chegou aos 27 pontos, ocupando a 12ª colocação. Já equipe comanda por Julian Nagelsmann soma 38 pontos e segue perseguindo o Borussia Dortmnd, terceiro colocado, com 40.

Na próxima rodada, o Hoffenheim recebe o Inglosdadt no sábado, dia 4, às 11h30 (de Brasília), enquanto os Azuis Reais viajam para Mönchengladbach, onde enfrenta o Borussia Mönchengladbach um pouco mais tarde, às 14h30 (de Brasília).

Inglostadt 0 x 2 Borussia Mönchengladbach

No outro jogo da rodada, o Borussia Mönchengladbach venceu o Inglostadt por 2 a 0. Stindl e Han garantiram o placar para a equipe visitante. Com o placar, o Gladbach chegou à décima colocação, com 29 pontos, enquanto os donos da casa seguem na zona de rebaixamento, com apenas 18 somados.

