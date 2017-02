Humberto Schmidt: o tênis de mesa pede passagem

De fora da área





Foto: Wander Roberto / Inovafoto,COB,Divulgação

Aos 10 anos, ganhei uma mesa de tênis de mesa de presente de minha mãe. Comecei a jogar com meu pai, campeão de pingue-pongue na juventude. Dois anos depois, em 2004, comecei a treinar e, desde então, não parei. Me apaixonei por esse esporte democrático, que não requer biotipo específico e pode ser praticado em qualquer idade em alto nível técnico.

Nessa modalidade olímpica, o atleta usa o raciocínio em maior proporção do que o condicionamento físico. Por conta disso, o tênis de mesa já foi chamado de "xadrez aeróbico". Entre os benefícios advindos da prática, temos o desenvolvimento dos reflexos e da coordenação motora, a queima de calorias e o melhor de todos os benefícios: as amizades novas. No cenário de competições, notamos um clima de respeito e cordialidade. É claro que todas as equipes querem sair vitoriosas, existindo a rivalidade, mas todos fazem parte de uma família e trabalham em conjunto para o crescimento do esporte em nosso Estado. Atualmente, temos mais de cem atletas espalhados pelos Rio Grande do Sul.

Em função do crescimento, são vários títulos de atletas das mais diversas categorias em competições nacionais e até mesmo internacionais, frutos de um trabalho árduo. O crescimento nacional é grande, pois é uma modalidade que serve tanto para recreação quanto para o alto rendimento. O fato de não haver traumas durante a partida é um ponto positivo que soma na busca de adeptos do esporte.

Hoje, o grande nome no país é o de Hugo Calderano, jovem de 20 anos que ocupa o 17º lugar no ranking mundial individual e que, ao lado de Gustavo Tsuboi, está no top 5 do ranking de duplas. Devido à performance de Hugo durante o ano passado, quando foi muito bem na Rio 2016 e ainda faturou mais alguns títulos no circuito mundial, o tênis de mesa alcançou maior visibilidade na mídia, passou a ser divulgado em redes sociais, sites, revistas, programas de TV e pela internet.

Hugo é um ídolo nacional, um cara gente boa, humilde e determinado, características visíveis de um típico mesatenista. Este é um esporte que coloca o praticante no caminho do jogo limpo, do respeito e de honestidade e que, através de Hugo e deste texto, pede seu lugar ao sol num Estado em que às vezes parece que existe apenas o futebol.