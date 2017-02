Ibra faz hat-trick, e Manchester United goleia o Saint-Étienne

Liga Europa

No duelo entre os irmãos Pogba, quem brilhou em Old Trafford foi Ibrahimovic. O sueco fez os três gols da vitória do Manchester United por 3 a 0 sobre o Saint-Étienne, deixando a equipe inglesa bem perto de alcançar as oitavas de final da Liga Europa. Com os gols, o sueco chegou a 17 em 12 jogos sobre os franceses.



Com o resultado, o Manchester pode perder por dois gols de diferença, na França, que estará classificado para as oitavas de final. O jogo de volta ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 22.



O Manchester United encontrou o Saint-Étienne bem postado na defesa, sem dar espaço para a criação das jogadas. O time inglês circulava a bola de um lado para o outro, mas tinha dificuldade de penetrar na área adversária.



Apesar dos problemas ofensivos, o United abriu o placar após malandragem de Ibrahimovic. O sueco cavou falta na entrada da área. Na cobrança, ele bateu por baixo, a bola desviou em Pajot e entrou lentamente, para desespero dos defensores do Saint-Étienne.



Logo em seguida, Blind vacilou, perdeu a bola para Jorginho e derrubou o brasileiro na área, mas o árbitro mandou seguir. O jogo passou a ficar aberto, com lances de perigo de ambos os lados. Os visitantes perderam uma boa chance com Saivet. O United, por sua vez, quase ampliou com Mata e Martial.



A partir dos 30 da etapa final, a equipe francesa passou a dominar o jogo e incomodar a defesa do United. Mas as finalizações foram ruins, sem muito perigo para a meta de Romero.



O United fez uma blitz no Saint-Étienne na etapa final. Com Lingard no lugar de Fellaini, o time inglês foi só pressão. Ruffier, em dois lances, salvou a equipe francesa com duas lindas defesas. Em lance plástico, Pogba quase fez o segundo do Manchester, mas a bola caprichosamente foi para fora.



O camisa 6 queria jogo e colocou uma bola trave. Vendo o time ser massacrado na segunda etapa pelo United, o técnico Christophe Galtier lançou Roux. O centroavante passou a se movimentar por todos os lados, abrindo espaços. Em um deles, aproveitou buraco na marcação de Blind e tocou por cima de Romero, mas a bola passou muito perto da meta.



O ataque perigoso, contudo, foi artigo raro dos franceses no segundo tempo. O Manchester United chegou ao segundo gol no minuto seguinte. Em lance individual de Lingard, Ibrahimovic só teve o trabalho de escorar para o fundo da rede. O sueco estava impossível e, em cobrança de pênalti, fez o terceiro, deixando os ingleses com uma mão na vaga às oitavas de final.



