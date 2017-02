Ibrahimovic se sente o "Indiana Jones do futebol"

Alta autoestima

Goleador sueco comparou sua "trajetória vencedora" com a do personagem interpretado pelo ato Harrison Ford

Depois de fazer três gols contra o Saint-Étienne, o sueco Zlatan Ibrahimovic revelou ao final da partida que se sente como o "Indiana Jones do futebol".

O atacante comparou sua trajetória no esporte com as aventuras do arqueólogo nos filmes interpretados por Harrison Ford. Os dois viajam o mundo e voltam para casa com alguma recompensa.

— As pessoas que me conhecem sabem que joguei em muitos clubes e sempre dei o melhor de mim — falou Ibra.

— E, aonde quer que vá, eu venço, sou como Indiana Jones — brincou o atacante, que foi campeão das ligas da Itália, França, Espanha e Holanda.

Interpretado por Harrison Ford, Indiana Jones é um dos personagens de maior sucesso na história do cinema Foto: Divulgação / Agencia RBS

Ibra fez os três gols da vitória contra os franceses e ampliou o recorde contra a equipe. O Étienne é time que o sueco marcou mais vezes: são 17 gols em 13 jogos.

— Vêm em boa hora. Tive muita ajuda dos companheiros e jogamos um jogo completo. Conseguimos um bom resultado para o jogo de volta — concluiu o artilheiro.

*AFP