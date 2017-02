Infantino vai à África explicar ampliação da Copa do Mundo

Fifa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, viajará a Joanesburgo na terça-feira para conversar com os presidentes das 54 federações africanas sobre a ampliação da Copa do Mundo para 48 equipes a partir de 2026.

Com a ampliação, os dirigentes africanos esperam que o continente ganhe várias vagas para aumentar sua representatividade na Copa do Mundo. Atualmente, o continente africano tem direito a cinco vagas.

Infantino prometeu em janeiro que "mais países poderão sonhar" em participar do maior torneio de futebol do mundo.

A Copa do Mundo de 2026, cuja sede será escolhida em maio de 2020, terá 80 jogos e será disputada uma primeira fase eliminatórias de 16 grupos com três equipes cada, com os dois primeiros colocados avançando à segunda fase.

De acordo com a imprensa africana, espera-se que Infantino anuncie que a África passará a ter 9 representantes no novo formato do torneio. A Fifa informou em janeiro que a distribuição final das vagas para as diferentes confederações não será aprovada até o próximo congresso da entidade, em maio no Bahrein.

Nunca uma equipe africana chegou às semifinais de uma Copa do Mundo e, na última edição, no Brasil em 2014, classificaram-se pela primeira vez na história do torneio duas equipes para as oitavas de final: Nigéria e Argélia.



