Invicto, Esquiva Falcão busca sua 17ª vitória como boxeador profissional

O boxeador Esquiva Falcão está pronto para o seu 17º combate como profissional. Nesta sexta-feira (madrugada de sábado no horário de Brasília) o medalhista olímpico encara Jaime Barboza, da Costa Rica, pela categoria dos médios (até 72,5 kg). A luta será no Don Haskins Center, em El paso, no Texas, Estados Unidos.

O objetivo de Esquiva Falcão é nocautear o adversário e seguir seu caminho rumo ao título mundial da categoria. O capixaba segue invicto como profissional e conta com 12 nocautes nas 16 vezes que entrou no ringue.

– Estou bem preparado e confiante. Depois das férias de fim de ano, eu voltei mais focado do que em 2016 e sei que essa será a minha temporada. Sempre analiso meus adversários ao lado do meu treinador Miguel Díaz e dessa vez não foi diferente. O Jaime Barboza é um adversário perigoso e sabe nocautear. Eu vou antecipar as ações dele e usar minha velocidade e meus golpes na linha cintura a meu favor – disse o brasileiro.

A pesagem da luta foi realizada na tarde desta quinta-feira no hotel oficial da luta que será transmitida pelo canal Sportv 2, a partir de 1h da madrugada de sexta-feira para sábado.

Segundo o manager do atleta, Sérgio Batarelli, a estreia de Esquiva Falcão na temporada será importante para sua evolução:

– É a primeira luta do ano e a última com oito rounds, marcando um novo estágio na carreira dele. Em abril (mês de seu próximo combate), o atleta passa a fazer lutas de 10 rounds, o que significa que os adversários serão mais difíceis. Com isso, a sua classificação no ranking mundial deve subir e aumentam as chances dele lutar por um título. A carreira dele está sendo desenvolvida com planejamento e sem atropelar etapas. Esse ano devemos fazer ao todo seis combates, incluindo o de sexta-feira.

Medalhista olímpico em Londres 2012, Esquiva é dono de um cartel impressionante com 16 vitórias, sendo 12 por nocaute. Seu último triunfo foi contra Luis Hernandez, de Porto Rico, por pontos.

