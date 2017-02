Jacaré pede disputa de cinturão, mas não descarta luta anterior

Projeção

Ronaldo Jacaré conquistou na madrugada do último domingo, nos Estados Unidos, sua sétima vitória em oito lutas no UFC. O brasileiro finalizou Tim Boetsch com uma kimura no primeiro round no card principal do UFC 208. Depois da vitória, ele voltou a pedir uma chance de disputar o cinturão — mas não está disposto a ficar muito tempo parado.

— Eu quero lutar com o campeão. Mas, se for para esperar muito tempo, eu prefiro fazer mais uma luta, porque não nasci para esperar os outros, eu nasci para ser campeão. O Romero com certeza seria uma opção, é uma luta que eu quero. Eu nunca perdi uma revanche, com o Romero não será diferente. Eu vou provar que não perdi aquela luta para ele, mas para os juízes. O Luke (Rockhold) fala que tem uma lesão no joelho, ele não sabe nem o que é lesão. Ele está amarelando, e eu tenho que lutar. O que venho reparando é que os atletas que ficam muito tempo sem lutar não voltam bem — disse Jacaré.

O UFC já confirmou que Yoel Romero será o próximo desafiante ao cinturão de Michael Bisping. Com a lesão de Luke Rockhold, Jacaré novamente fica sem um adversário lógico pelos próximos meses. Os lutadores que estão logo abaixo de Jacaré no ranking, Chris Weidman e Gegard Mousasi, enfrentam-se no UFC 210. Robert Whittaker, sexto colocado, é uma alternativa — ele chegou a ser convidado para enfrentar Jacaré no UFC 208, mas recusou por conta de uma lesão na mão.