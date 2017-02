Jackson Follmann arrisca-se no vôlei sentado em visita a CT paraolímpico

Sobrevivente da tragédia

Jackson Follmann já ensaia os primeiros movimentos de um futuro atleta paraolímpico. Nesta quarta-feira, o ex-goleiro da Chapecoense visitou o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo, onde assistiu a treinos de diversas modalidades e até arriscou-se no vôlei sentado.

Follmann é um dos seis sobreviventes do desastre aéreo que vitimou 71 pessoas em novembro do ano passado. O elenco do clube catarinense viajava a Medellín, na Colômbia, onde disputaria a final da Copa Sul-Americana de futebol.

Como consequência do acidente, o jovem de 24 anos teve de amputar parte da perna direita e apresenta limitações no pé esquerdo.

Follmann foi recebido pelo vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado, e pelo jogador da seleção de vôlei sentado Renato Leite, que haviam feito uma visita ao ex-jogador no hospital, em Chapecó (SC).

— Para mim, foi muito bom, um momento ímpar. Vai ser um dia que vou levar para o resto da vida porque pude conhecer pessoas de muitas modalidades e fiquei muito feliz. Fico contente de ver que a limitação das pessoas está só na cabeça delas. Todos conseguem fazer mais do que faziam antes das suas deficiências. Isso me deixa com mais gana de me recuperar logo e poder fazer inúmeras coisas. É um dia que foi e será inesquecível para mim — disse.

O ex-jogador pôde ver de perto o treino da equipe de natação do CT, coordenada pelo técnico-chefe da modalidade, Leonardo Tomasello. Em seguida, teve contato com medalhistas dos Jogos Paraloímpicos no atletismo, como Lorena Spoladore, Yohansson do Nascimento e Ricardo Costa Oliveira.

— É uma alegria poder receber o Follmann aqui. Ele realmente tem o perfil de uma pessoa de muita resiliência, especial. O CPB está inteiramente à disposição e acreditamos que, pelo potencial físico que ele tem, por já ter um histórico esportivo, pode sim contribuir e se tornar um grande atleta paralímpico — analisou Mizael Conrado.

