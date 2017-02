Jadson é inscrito e vaga de Walter segue reservada no Corinthians

Paulistão

A lista de jogadores inscritos pelo Corinthians no Campeonato Paulista chegou a 27 nomes nesta quarta-feira, com a inclusão do meia Jadson, que já teve até mesmo o nome publicado no Boletim Diário (BID) da CBF e está apto a entrar em campo pelo Timão. Agora, segundo os registros da Federação Paulista de Futebol (FPF), resta apenas uma vaga a ser preenchida pelo Corinthians, que precisa necessariamente ser de um goleiro.

A vaga está reservada a Walter, mas o titular do ano passado não realizou nenhuma partida nesta temporada e segue em tratamento de uma lesão no tórax, condição que o impede de realizar treinamentos em campo desde janeiro. O Corinthians "segurou" a vaga justamente por conta do prazo indefinido de recuperação, e também porque o outro goleiro do elenco, Matheus, está se recuperando de dores no tornozelo direito.

Agora, o Corinthians tem 27 dos 40 jogadores de seu elenco inscritos no Campeonato Paulista. A maior expectativa é sobre Jadson, que tem realizado uma preparação especial para ficar à disposição do técnico Fabio Carille rapidamente. O meia assinou contrato por duas temporadas com o Timão.

CONFIRA OS 27 INSCRITOS DO CORINTHIANS NO PAULISTÃO:

Goleiros: Cássio e Caíque

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Moisés e Guilherme Arana

Zagueiros: Balbuena, Pablo, Pedro Henrique, Vilson e Léo Santos

Volantes: Gabriel, Fellipe Bastos, Paulo Roberto, Camacho, Maycon e Marciel

Meias: Rodriguinho, Marlone, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Jadson e Guilherme

Atacantes: Jô, Kazim, Romero e Léo Jabá

JOGADORES DO ELENCO QUE NÃO FORAM INSCRITOS:

Goleiros: Walter, Matheus e Diego

Volantes: Cristian, Ameixa e Mantuan

Meias: Danilo, Rodrigo Figueiredo e Pedrinho

Atacantes: Bruno Paulo, Luidy, Mendoza e Carlinhos