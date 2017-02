Jadson é relacionado e pode reestrear pelo Corinthians 

Novidade no Timão

O meia Jadson pode reestrear pelo Corinthians nesta quarta-feira, quando a equipe enfrenta o Brusque, em Santa Catarina, às 21h45min, pela segunda fase da Copa do Brasil. O principal reforço do Timão para a temporada está melhor fisicamente após 20 dias de treinamentos intensos e foi relacionado para uma partida pela primeira vez.



Outra novidade na lista de 22 atletas escolhidos pelo técnico Fabio Carille é o jovem atacante Pedrinho, de 19 anos, promovido ao elenco principal após o título da Copa São Paulo de Juniores. O garoto vem treinando bem e deve começar a partida no banco de reservas.

A formação titular do Corinthians para o duelo contra o Brusque ainda é desconhecida. Nesta segunda-feira, o elenco alvinegro se reapresentou no CT Joaquim Grava e treinou em campo com diversos desfalques. Os titulares na partida contra o Mirassol, no último sábado, apenas correram no gramado.

Rodriguinho, com uma contratura de grau leve na coxa, mais uma vez não apareceu, assim como Guilherme, que sente dores no joelho esquerdo. Ambos não foram relacionados para o confronto da Copa do Brasil. O meia Marquinhos Gabriel também segue fora por conta de um estiramento na coxa direita, e o lateral-esquerdo Moisés cumprirá suspensão.

Recuperado de uma virose, que o afastou dos últimos dois jogos, o meia Marlone treinou, mas não foi relacionado. Por outro lado, Giovanni Augusto volta a ficar à disposição do técnico Fabio Carille. Ele vinha com incômodo muscular na coxa direita há duas semanas.

O elenco alvinegro chega a Santa Catarina na noite desta segunda, e nesta terça treina no estádio da partida contra o Brusque. Vale lembrar que a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil será definida em partida única, na qual nenhum time tem a vantagem do empate.



