Jérôme Valcke apela ao Tribunal Arbitral do Esporte contra suspensão 

Por "má conduta"

O ex-secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, entrou com um recurso, no qual foi notificado apenas no dia 3 de fevereiro, no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra a decisão da entidade de bani-lo de qualquer atividade relacionada ao futebol pelos próximos dez anos. A suspensão foi recebida em junho de 2016.

Através de nota oficial divulgada nesta terça-feira, o TAS informou que, em primeiro lugar, as partes vão trocar observações por escrito e será constituído um painel de três juízes para julgar o caso. Este painel é que dará as instruções para a realização de uma audiência. Apenas após a audiência é que o painel irá deliberar e tomar uma decisão.



Valcke foi condenado por má conduta na venda de ingressos para as duas últimas Copas do Mundo. Outras irregularidades envolvendo o dirigente foram descobertas, como a venda de direitos de transmissão e destruição de provas.



