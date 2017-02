Jogador do Osasuna sofre fratura dupla na perna em jogo contra o Real Madrid

Lesão

O sábado do Campeonato Espanhol foi marcado por duas lesões graves. Após o lateral Aleix Vidal, do Barcelona, sofrer uma fratura no tornozelo durante a goleada sobre o Alavés, o zagueiro Tano Bonnín, do Osasuna, teve contusão parecida na partida contra o Real Madrid. Ele fraturou a tíbia e o perônio da perna direita em um lance ainda no primeiro tempo.

Jogador da República Dominicana, Bonnín dividiu a bola com Isco aos 15min e levou a pior, sofrendo a fratura dupla. Ainda no intervalo da partida, o clube divulgou um boletim médico e avisou da gravidade da lesão. O Real Madrid venceu o jogo por 2 a 1.

Mais cedo, o espanhol Aleix Vidal levou um carrinho no final da vitória por 6 a 0 do Barcelona sobre o Alavés, em Alavés, e acabou com uma fratura grave no tornozelo direito. Ele passará por exames neste domingo para avaliar a gravidade do caso e se haverá necessidade de cirurgia.

