Jogadores parabenizam a Gaúcha pelos 90 anos

#Gaucha90anos

Em comemoração aos 90 anos da Gaúcha, jogadores mandaram seu recado à emissora. Meia do Grêmio, Ramiro destacou a presença da Rádio no Interior Gaúcho:

— Tenho diversos amigos e familiares que escutam diariamente a Rádio. Quem é gaúcho sabe potência e a importância da Rádio, principalmente quem é do Interior.

Goleiro do Juventude no Gauchão do ano passado e agora na Chapecoense, Elias também parabenizou a Gaúcha pelo histórico aniversário — assim como Alex Telles, ex-Grêmio e atualmente no Porto, e Rômulo, natural de Pelotas que já atuou na Juventus.