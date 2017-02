Jogadores pedem para Palmeiras deixar a pressão "da porta para fora"

Paulistão

Depois da derrota para o Ituano, os torcedores mostram apreensão com o início de ano do Palmeiras. Mas os jogadores e a comissão técnica de Eduardo Baptista tentam não se abalar após apenas dois jogos oficiais na temporada. Para Jean, o elenco deve deixar a pressão "do lado de fora" da Academia.

- Não pode interferir no trabalho. Torcedor quer ganhar sempre, mas de 81, 82 jogos, dificilmente vamos ganhar todos. É manter uma porcentagem alta de vitórias. Para chegar a um título não é no primeiro ou segundo jogo que vai mostrar 100%, que não vai estar. É natural de qualquer equipe. Aos poucos vamos chegar. O torcedor vai nos apoiar e vamos encontrar o caminho da vitória para dar uma engrenada boa e chegar bem na Libertadores - disse.

Com mais cinco jogos até o fim do mês, o Verdão terá no máximo um intervalo de três dias entre um confronto e outro nesta sequência. Diante do pouco tempo de treino, o camisa 2 diz que o Verdão precisa investir na conversa para acertar os problemas do início de temporada.



- Temos de assimilar o que é bom, claro que temos erros, mas se analisar bem, sempre no começo de jogo a gente está sempre criando chances para fazer o gol e a gente sabe que não importa o adversário, se não fizer gol, o rival ganha confiança e vai ficando mais difícil. É o começo de um trabalho, e é difícil um resultado tão rápido assim. Vamos assimilar da melhor forma, vamos conversar sempre, porque o tempo para treinar vai ser curto, terão muitos jogos e teremos de descansar. Na conversa vamos tentar nos acertar - completou.

Antes do treino desta manhã, Eduardo Baptista teve uma conversa de quase dez minutos com os jogadores, e novamente os reuniu para um bate-papo antes do início da atividade tática. Segundo Jean, a reunião não foi motivada pelo tropeço no fim de semana.

- Normalmente ele (Eduardo) conversa até na sala de imprensa, falando sobre tática, conversando do jogo um pouco. Nesta hora, é como eu falei, não tem muito tempo para treinar. São jogos um atrás do outro e vai ser na base da conversa para acertar as coisas - encerrou.