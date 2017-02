Jornais espanhóis falam em Barcelona "ferido de morte" após goleada do PSG

Reação

A derrota por goleada do Barcelona para o Paris Saint-Germain por 4 a 0, nesta terça-feira, chocou os espanhóis – e fez os franceses exultarem. Nos sites europeus, o principal destaque ficou para a falência completa do time da Catalunha, com dúvidas a respeito do futuro do técnico Luis Enrique.

No Mundo Deportivo, principal jornal de Barcelona, a manchete disse que o Barça foi "ferido de morte" pelo PSG. A capa do jornal desta quinta-feira mostra apenas Lionel Messi embaixo da palavra "Desastre": "Um Barça sem alma e nem jogo cai de forma estrondosa em paris e tem um pé e meio fora da Champions", diz o destaque da primeira página.

O Sport, outro diário de Barcelona, foi ainda mais duro: "Isso não é o Barça". Um dos colunistas ressalta o "naufrágio de um Barça sem técnico".

Em Madri, o Marca disse que a derrota foi "a maior queda do Barcelona no século 21", marcado pela conquista de quatro Ligas dos Campeões pelo clube. Já o As disse que o time foi "arrasado" em Paris.

Na França, por sua vez, o clima foi de festa. O L'Équipe saudou o "incrível PSG" pela goleada e chamou a vitória na sua capa desta quarta: "Prodígios".

