Juventus enfrenta Palermo de olho na Liga dos Campeões

Três pontos na conta?





Foto: afp / afp

A líder Juventus vai receber o Palermo, nesta sexta-feira, pela abertura da 25ª rodada da Serie A, com todo o favoritismo que a equipe de Turim merece, já que o time tem sete pontos de vantagem sobre a vice-líder Roma e nove a mais que o Napoli.

Os comandados de Massimiliano Allegri parecem estar cada vez mais próximos do hexacampeonato. A vitória em casa contra a equipe siciliana também daria confiança para o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Porto, na quarta-feira.

Até o momento, a velha senhora venceu 20 dos 24 jogos da temporada, enquanto o Palermo está na zona da degola e vem de um empate suado contra o Napoli. O treinador uruguaio Diego López é o quarto a ocupar a função na temporada.

A Roma continua a perseguição ao líder e recebe o Torino no domingo. Os romanos vêm de três vitórias seguidas na competição.

O Napoli vem logo atrás, a dois pontos do time da capital. Depois de perder a primeira partida do confronto contra o Real Madrid por 3 a 1, o time de Maurizio Sarri enfrenta o Genoa fora de casa.

A Inter de Milão conta com tropeços dos líderes para se aproximar da zona de classificação da Champions. O time do brasileiro Gabigol está a seis pontos dos napolitanos e vai visitar o Bologna no domingo.

A rodada

Sexta-feira

17h45min Juventus x Palermo

Sábado

15h Atalanta x Crotone

17h45min Empoli x Lazio

Domingo

8h30min Bologna x Inter

11h Pescara x Genoa

11h Sampdoria x Cagliari

11h Chievo x Napoli

11h Udinese x Sassuolo

14h Roma x Torino

16h45min Milan x Fiorentina