Juventus vence a Inter de Milão e amplia vantagem na liderança do Campeonato Italiano

A Juventus segue imbatível em Turim. Com lindo gol de Cuadrado, a equipe venceu a Inter de Milão por 1 a 0, no clássico da 23ª rodada do Campeonato Italiano, e mantém os 100% de aproveitamento dentro de seus domínios no Calcio. Daniel Alves voltou a atuar após fraturar a fíbula. Já Gabigol ficou no banco e, mais uma vez, não foi utilizado .



Com o resultado, a Juventus amplia sua vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Agora, a Velha Senhora tem 54 pontos, contra 48 do Napoli e 47 da Roma. A Inter segue em quinto, com 42.

A Velha Senhora entrou com uma formação bastante ofensiva, com Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuaín em campo desde o início. A Inter de Milão sentiu a força do ataque da Velha Senhora logo aos dois minutos, quando o argentino acertou bonito voleio para boa defesa de Handanovic.



Dybala queria jogo. Além de se movimentar muito, ludibriando a defesa rival, ele estava com o pé calibrado. Em chute de fora da área, ele balançou o poste. Handanovic, vendido, só rezou para a bola não entrar.

A Inter também tinha seus bons momentos no ataque. Em chute perigoso de João Mário, a bola tirou tinta do gol de Buffon, que só observou. O goleiro da Juventus seria acionado em cabeçada de Perisic e fez boa defesa. Em outro lance, Pjanic também acertou a trave.



Se estava difícil entrar na área da Inter, os jogadores da Juventus seguiam tentando de longe. Em rebote de cobrança de escanteio, Cuadrado acertou lindo chute para abrir o placar para a equipe de Turim.



Handanovic manteve a boa atuação do primeiro tempo. Ele pegou arremate de Pjanic, que tinha endereço certo. O goleiro também fez ótima intervenção em finalização de Higuaín. Os Nerazzurri também rondavam a área de Buffon e levavam perigo nas jogadas aéreas. Em uma delas, Chiellini chegou na hora certa e afastou provável gol da Inter.



Aos 35 minutos, o técnico Massimiliano Allegri promoveu o retorno de Daniel Alves, que atuou pela primeira vez após se recuperar de fratura na fíbula. O brasileiro entrou na vaga de Lichtsteiner, que saiu esbravejando. No último lance da partida, o goleiro Handanovic foi para a área para tentar o empate. E ainda teve tempo para Perisic, do time de Milão, receber o cartão vermelho.



