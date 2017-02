Larissa e Talita garantem o tricampeonato do Circuito Brasileiro 

Vôlei de praia

Larissa e Talita (PA/AL) se tornaram tricampeãs brasileiras nesta sexta-feira, na etapa de Maceió (AL), disputada na Praia da Pajuçara. A dupla venceu os dois jogos da fase de grupos, avançou às quartas de final e conseguiu pontuação para garantir a conquista. De quebra, a capixaba se tornou a maior vencedora do giro nacional, com nove conquistas, ultrapassando as lendas Adriana Behar e Shelda, que venceram oito vezes.

Além de Larissa e Talita, outras três duplas avançaram às quartas de final por terem conquistado duas vitórias e a liderança da chave: Ágatha/Duda (PR/SE), Elize Maia/Taiana (ES/CE) e Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ). O torneio continua neste sábado, com a repescagem, quartas de final e semifinais. Os jogos têm entrada franca e transmissão ao vivo na fanpage da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no Facebook.



Feliz pela conquista, Larissa deu o segredo do sucesso da parceria. Ou melhor, ela garante que não existe segredo pela conquista e aponta uma receita simples.



– Fico feliz com mais este título na nossa carreira, temos que agradecer muito. Abdicamos muito, treinamos muito para isso. As pessoas perguntam qual o segredo, mas não existe segredo, o segredo é trabalhar. Queria agradecer a todos que participaram disso. Nossa comissão técnica, liderada pelo Reis Castro (técnico) e nossas famílias, que nos apoiam muito, inclusive nos momentos difíceis.



Com a conquista, Larissa chega ao nono título de temporada e se torna a maior vencedora da história do Circuito Brasileiro, ultrapassando duas grandes lendas do vôlei de praia, como Adriana Behar e Shelda. A capixaba foi campeã nas edições 2005, 2006, 2007, 2010 e 2011 ao lado de Juliana, em 2008 ao lado da paraense Vivian, e em 14/15, 15/16 e 16/17 ao lado de Talita.



– Sempre prestei muita atenção na Shelda, queria aprender um pouquinho. É uma trajetória profissional muito vencedora e nem tenho muito que falar. Tenho que agradecer a Juliana, pela parceria de mais de dez anos muito vitoriosa, e agora a Talita, sem essas pessoas também não teria chegado aqui. São recordes e me sinto muito orgulhosa por isso.



Talita também se lembrou dos familiares na conquista e tirou o chapéu para a parceira, que na semana passada já havia atingido a marca de 60 torneios conquistados no Circuito Mundial.



– Eu dedico aos meus avós. Uma das coisas difíceis da profissão é ficar longe deles, mas saber que somos motivo de orgulho para eles é o que nos dá força, nos motiva e queira sempre mais e mais. Estou muito feliz de dividir a quadra com a Larissa, uma referência, nossa atleta mais vitoriosa. Queria dar parabéns a ela também, e ao nosso time.



Já a sul-mato-grossense Talita se consagra tetracampeã, tendo vencido a temporada de 2009 ao lado de Maria Elisa, e nas últimas três temporadas ao lado de Larissa. Apenas outras duas duplas haviam vencido o tour nacional por no mínimo três vezes: a própria Larissa, ao lado de Juliana, e as medalhistas olímpicas Adriana Behar/Shelda.



Com as vitórias e vaga garantida às quartas de final, Larissa e Talita já garantem no mínimo 2.080 pontos na temporada. Fernanda Berti e Bárbara Seixas (RJ) aparecem em segundo, com 1.280 e apenas duas etapas para o final do giro nacional. A conquista veio com ouro nas três primeiras etapas (Campo Grande, Brasília e Uberlândia), prata em João Pessoa (PB) e um quarto lugar em Curitiba (PR).



Outras oito duplas disputam a repescagem, brigando por quatro vagas nas quartas de final do torneio. Os duelos serão Josi/Lili (SC/ES) contra Andrezza/Vivian (AM/PA); Juliana/Carol Solberg (CE/RJ) enfrentando Semírames/Luiza Amélia (ES/CE); Val/Ângela (RJ/DF) encarando Tainá/Victoria (SE/MS); e Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) duelando com Maria Elisa/Carolina Horta (RJ/CE) por um lugar na próxima fase.



Quatro duplas deram adeus ao torneio já na fase de grupos, por terem perdido dois jogos seguidos. São elas Érica Freitas/Neide (MG/AL), Eunyce/Rafaela (AL/PA), Rachel/Izabel (RJ/PA) e Renata/Thati (RJ/PB), que terminam na 13ª posição.



*LANCEPRESS