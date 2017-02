Lavezzi enriquece, mas decepciona na China

Em branco

Fevereiro de 2016. Ezequiel Lavezzi desembarca em Qinhuangdao para se aventurar no Hebei Fortune, clube que disputa a Superliga chinesa e que o chamou de "novo Maradona" na apresentação. Na ocasião, o argentino saiu do Paris Saint-Germain por uma quantia na casa dos 5,5 milhões de euros (R$ 25 milhões).

Hoje, quase um ano após a chegada de Lavezzi, a frustração. De ambas as partes. Até o momento, o atacante não tem um gol sequer em partidas oficiais – em amistoso, contudo, chegou a marcar na última terça-feira, diante do Rubin Kazan, da Rússia.

Três assistências foram o que o jogador de 31 anos conseguiu de mais relevante no Fortune, onde atuou em apenas três jogos. O número baixo de participações se dá, principalmente, pela fratura no cotovelo esquerdo durante a Copa América Centenário, em junho de 2016.

Enquanto não rende o esperado no time comandado por Manuel Pellegrini, Lavezzi vai engordando a sua conta bancária. De acordo com informações do site "Football Leaks", ele recebe um salário de 493 mil libras por semana. Em suma, ao fim de um ano, isso representa 25,6 milhões de libras (R$ 97,7 milhões) acumulados.

