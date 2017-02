Lazio atropela Pescara com quatro gols de Parolo

6 a 2

A Lazio (4º) goleou por impressionantes 6 a 2 o lanterninha Pescara, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, com direito a atuação de gala de Marco Parolo, autor de quatro gols.

Com 43 pontos, a Lazio assumiu provisoriamente a quarta colocação, se aproximando a quatro pontos da Roma (3ª), última equipe dentro da zona de classificação à Liga dos Campeões e que entrará em campo na terça-feira contra a Fiorentina (7ª).

O meia Parolo foi a grande estrela da partida em Pescara, anotando quatro gols, três deles de cabeça. Os outros gols da Lazio foram marcados pelo senegalês nascido na Espanha Keita Baldé e Immobile. Para o Pescara, marcaram Ahmad Benali (29) e o uruguaio Gastón Brugman (41).



Parolo comemora feito na partida Foto: Facebook / Reprodução

A Lazio havia perdido as duas partidas anteriores no Campeonato Italiano, contra a Juventus (2x0) e o Chievo (1x0). Na última terça-feira, se recuperou vencendo o Milan por 2 a 1 nas quartas de final da Copa da Itália.

Já o Atalanta (6º) também fez o dever de casa, de olho no objetivo de se manter na briga por uma vaga nas competições europeias, vencendo por 2 a 0 o Cagliari (15º), com dois gols do argentino Alejandro "Papu" Gómez (4, 17).

Quem não teve a mesma sorte foi o Milan (8º), que perdeu por 1 a 0 em casa para a Sampdoria (10ª), gol do colombiano Luis Muriel (70). Os 'rossoneri' terminaram a partida com dez jogadores, após a expulsão do argentino José Sosa nos acréscimos.

Com três derrotas consecutivas e só um ponto somado nas últimas quatro partidas, o Milan, que sofre com diversas lesões, se afasta da briga pelas primeiras colocações, quando há algumas semanas sonhava em voltar a briga pelo título.

Nas outras partidas deste domingo, o Torino (9º) e a Udinese (11ª) empataram em 1 a 1 com Empoli (17º) e Chievo (12º), respectivamente. O Sassuolo (13º) venceu por 1 a 0 fora de casa o Genoa (16º).

A rodada deste domingo se encerra com o "Derby da Itália" entre Juventus (1ª) e Inter de Milão (4ª).

*AFP