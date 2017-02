Leipzig vence Mönchengladbach e se aproxima do Bayern de Munique

Vitória da recuperação

Depois de duas derrotas, o RB Leipzig reagiu neste domingo, arrancando uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Mönchengladbach, pela 21ª rodada do Campeonato Alemão, se aproximando a cinco pontos do Bayern de Munique, que no sábado empatou em 1 a 1 com o Hertha Berlim.

Com a vitória fora de casa, a equipe de Leipzig dá mais emoção à Bundesliga e, principalmente, freia uma preocupante tendência que vinha se arrastando nas últimas semanas, nas quais foi derrotada por 1 a 0 pelo Borussia Dortmund e por 3 a 0 em casa pelo Hamburgo.

O Leipzig também se mantém a oito pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund (3º), que no sábado se aproximou perigosamente na tabela ao vencer por 3 a 0 o Wolfsburg (14º).



O primeiro gol do Leipzig foi marcado pelo sueco Emil Forsberg aos 31 minutos de jogo. Pouco antes do intervalo, o belga Thorgan Hazard perdeu um pênlati para o Monchengladbach.

Timo Werner ampliou aos 10 minutos do segundo tempo com uma jogada típica da equipe do Leipzig nesta temporada: bola roubada pelo volante guineano Naby Keita, que finalizou com categoria um rápido contra-ataque.

O M'Gladbach diminuiu o prejuízo aos 36 minutos com o dinamarquês Jannik Vestergaard.

O RB Leipzig precisou novamente lidar com a hostilidade da torcida adversária, uma das mais fervorosas partidárias do futebol como tradição popular na Alemanha. O Leipzig é visto como uma equipe criada de maneira artificial para vender latas de bebida energética da empresa austríaca Red Bull, que dá nome ao clube.

Na última partida do dia, o Colônia (7º) e o Schalke (10º) empataram em 1 a 1. O gol de empate do Colônia foi marcado pelo francês Anthony Modeste, que chegou a 17 gols na Bundesliga, empatando na artilharia com o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Borussa Dortmund).

Resultados da 21ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira

Augsburg 1x3 Bayer Leverkusen

Sábado

Borussia Dortmund 3x0 Wolfsburg

Mainz 0x2 Werder Bremen

Hertha Berlim 1x1 Bayern de Munique

Hoffenheim 2x0 Darmstadt

Eintracht Frankfurt 0x2 Ingolstadt

Hamburgo 2x2 Freiburg

Domingo

B. Möenchengladbach 1x2 RB Leipzig

Colônia 1x1 Schalke 04



Os seis primeiros colocados

1º) Bayern de Munique: 50 pontos

2º) RB Leipzig: 45 pontos

3º) Borussia Dortmund: 37 pontos

4º) Hoffenheim: 37 pontos

5º) Eintracht Frankfurt: 35 pontos

6º) Hertha Berlim: 34 pontos

*AFP