Leonardo Oliveira: Luiz Carlos Winck pronto para voar mais alto

Opinião

Se técnico dependesse de programa de milhagem para amadurecer, Luiz Carlos Winck estaria mais do que pronto. Poucos no atual Gauchão palmilharam tanto o Brasil atrás de experiência como ele, que comandou no interior do Amazonas, rodou pelo Piauí, fez parada no Maranhão e ainda circulou pelo Mato Grosso e pelo Paraná antes de regressar ao Rio Grande do Sul em 2012. Mas a formação de um técnico vai além do tempo de estrada. Requer calos que só o tempo cria. Winck entendeu seu prazo de maturação. Aos 54 anos, parece tê-lo atingido no comando do seu Caxias de largada firme neste Gauchão.

– Me sinto seguro hoje, pronto para qualquer desafio — me disse Winck, por telefone, no começo da nossa conversa.

O projeto da hora é o Caxias. Mas percebo ao falar com Winck que a passagem pela Serra talvez seja o estágio final antes de acelerar para desafios maiores. Coloco essa impressão para ele. Que tergiversa:

— A passagem tem sido muito boa, agora penso só no Caxias, que me dá essa condição de me sentir seguro.

Winck ajeitou seu time. Encarou a Dupla sem medo. Venceu o Grêmio em casa e empatou com o Inter no Beira-Rio. Percebe neste Gauchão porta aberta para que, depois de 17 anos, o Interior seja campeão. Pergunto se seu Caxias seria candidato. Ele não contesta, mas cita o Novo Hamburgo, de Beto Campos, e o Brasil, de Rogério Zimmermann.

— O Grêmio vai focar na Libertadores ali na frente, e o Inter está em formação. Percebo que esse pode ser o momento de o Interior chegar — diz.

Insisto com Winck para que me fale mais de sua formação como técnico. Me intriga o porquê do seu périplo pelo Brasil. Deveria ser menos pedregoso o caminho de quem foi lateral-direito medalha de prata em Seul/88, quarto jogador com mais partidas na história do Inter (457 jogos) e teve passagens por Vasco, Flamengo, Botafogo, Grêmio e Atlético-MG.

O fato é que Winck desvinculou a trajetória de sucesso no campo da carreira fora dele. Subiu o Brasil atrás de oportunidades. Começou no Mogi Mirim, em 2003, e parou no Grêmio Coariense, no meio do Amazonas, levado por um paranaense que havia assumido o clube. A vida às margens do Solimões mostrou-lhe a realidade dura do futebol.

— Fui treinador, supervisor e dirigente ao mesmo tempo. Havia surto de dengue na região, e eu que tinha de levar os jogadores ao hospital. Cuidava de tudo, até da alimentação — conta Winck.

Nada foi mais marcante do que as viagens de barco.

O aeroporto de Coari só recebia aviões pequenos. A saída era usar o rio, em viagens de 16, 18 horas. Os jogadores levavam redes para dormir. Se jogava domingo, saía na quarta-feira. Foi preciso se adaptar como se estivesse em outro país. A alimentação era à base de peixe e farinha. Havia o risco iminente de dengue. Sem contar os enjoos nas viagens de barco. Certa vez, contraiu virose que o deixou uma semana de cama. Pensou em voltar, mas agiu com estoicismo:

— Me disse, baixinho: "Vim até aqui. Se voltar, serei covarde". Fiquei e me adaptei.

Winck ficou, ganhou o Campeonato Amazonense e criou raízes. Em 2005, voltou para assumir o São Raimundo — encarou o Grêmio na Série B em 2005 e ainda passou por Rio Negro e Nacional.

Responsável pelo rancho e dois presidentes inimigos

O sucesso no Norte abriu-lhe portas no Nordeste. No Sampaio Corrêa, comandava o time e a cozinha. Um dirigente era dono de um depósito de alimentos e bancava as refeições do grupo. Só que não confiava no gerente de futebol. Só Winck tinha ordem para abastecer a despensa da casa em que viviam os atletas. Ao final do treino, saía para fazer o rancho e entregava à cozinheira contratada pelo clube.

O técnico ainda rodou por Bacabal, no interior maranhense, e River, do Piauí. Havia fechado com o Juazeiro, da Bahia. Mas havia dois presidentes no clube. Que não se davam. Concluiu que sua fase de cigano havia acabado. Voltou para assumir o Esportivo, na Segundona. Sentia-se pronto para repetir em casa o sucesso do Norte. Um sentimento parecido ao atual, em que acredita ter chegado a hora de voar mais alto. Para mais longe, ele já foi.

*ZH Esportes