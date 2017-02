Leonardo Oliveira: o distante Cazaquistão é o novo mercado desbravado pelos brasileiros

Opinião

Na última quarta-feira, a coluna registrou a ida de Mamute para o Cazaquistão. A notícia chegou a Karaganda, uma das principais cidades do país. Aleksandr Strelnikov, editor-chefe do site Sports.kz, entrou em contato em busca de mais informações sobre os brasileiros que desembarcaram no país nesta temporada. Além de Mamute e dos ex-colorados Vitor Junior e Cassiano, chegaram lá o lateral-esquerdo Juninho, ex-Goiás e Palmeiras, e o meia Rodrigo Antônio, formado no Vasco e egresso do futebol israelense.



Aproveitei para saber de Strelnikov um pouco mais sobre o distante Cazaquistão, a última das ex-repúblicas soviéticas a se tornar independente e o maior país sem saída para o mar, encravado entre Rússia, China, Quirguistão, Uzbequistão e Turcomenistão. O país é o nono em extensão territorial no mundo e, para se ter uma ideia, abarcaria toda a Europa ocidental. Maior do que isso só as adversidades que esperam os brasileiros. Mamute e companhia terão de ser muito fortes para vencerem lá. Confira o que me contou Strelnikov — claro, usando o tradutor do Google para transformar o cazaque em português.

Qual a razão para tantos brasileiros no futebol cazaque?

A razão é o padrão elevado dos salários pagos pelos clubes no Cazaquistão. No entanto, os jogadores brasileiros, muitas vezes, não levam em conta as condições muito difíceis, climática e de futebol, por aqui. Somente os brasileiros adaptados nos países da antiga União Soviética alcançaram o sucesso com a gente antes.

Como foram recebidos os brasileiros no Aktobe?

O novo treinador do Aktobe, o ucraniano Igor Rakhaev, usou em sua passagem pelo Metalist jogadores sul-americanos. Mas ele também não está familiarizado com o futebol do Cazaquistão. O gerente de futebol ucraniano Maxim Karagodin, que coopera com o técnico, foi quem atraiu um grande número de brasileiros para a equipe. Esse é um movimento muito questionável para iniciar um novo clube em um novo país.

Quem banca o clube?

Clubes do Cazaquistão são financiados por dinheiro público. Há raras exceções.

Como é o futebol cazaque?

O Cazaquistão faz parte da Uefa (embora só pequena parte do país esteja na Europa). Nosso futebol não é particularmente forte. No entanto, o campeão do Cazaquistão, Astana, time da capital, tem ido para a fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

E a cidade em que os brasileiros vão morar? O que você pode me falar de Aktobe?

O país é grande, tem variações de temperatura que vão de -30ºC a 45ºC. Há fortes ventos em algumas regiões. Em Aktobe, onde eles jogarão, o clima é temperado. Mas no verão é muito quente. O frio vai de março e novembro, chega a 0ºC. E os campos em que jogarão, em grande parte, são artificiais e de má qualidade.

*ZHESPORTES