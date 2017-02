Leonardo Oliveira: os paranaenses e o exemplo de civilidade antes do clássico Atletiba 

Opinião

Em um passado recente, as torcidas de Atlético-PR e Coritiba protagonizaram confrontos violentos em clássicos e aterrorizaram Curitiba. Neste domingo, os dois maiores times do Paraná voltam a se encontrar na Arena da Baixada. A rivalidade segue na potência máxima, mas ganhou os limites que deve ter, do deboche e da flauta.

Pelo Facebook, um grupo de atleticanos prometeu distribuir 20 mil máscaras de Ronaldinho com uma tiara em que se lia "Tchau, Coxa". Uma provocação à fracassada negociação do astro com o rival.



Os torcedores do Coritiba responderam na mesma medida. Um grupo no Facebook disponibilizou a máscara do Seu Barriga, personagem do seriado Chaves cujo papel era marcado pela cobrança do aluguel ao inquilino Seu Madruga. Uma sutil lembrança do imbróglio do Atlético-PR para quitar junto aos órgãos públicos a reforma do seu estádio. Nada ofensivo, pelo contrário, uma lição de encarar o futebol da forma adequada, como uma diversão.

