Leonardo Oliveira: um Fusca em troca de um estádio cheio 

Opinião

O Guarani-VA ousou na tentativa de mobilizar sua torcida. Na terça-feira, no clássico com o Santa Cruz pela Copa dos Vales, lançou a promoção Fusca Turbinado. Quem comprar ingresso no pavilhão social para os jogos no Edmundo Feix concorrerá ao Fusca 74 vermelho como a camisa do clube e recheado com cesta básicas e fardos de cervejas.

O sorteio será o dia 7 de maio, em mais uma edição do clássico com o Santa Cruz, esse última rodada da Divisão de Acesso. Depois de bater duas vezes na trave coo vice da Divisão de Acesso, o Guarani voltar à elite depois de 10 anos.