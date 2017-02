Lewandowski faz três, Bayern goleia e segue disparado na liderança

Que baile!

O Bayern de Munique voltou a vencer no Campeonato Alemão. Depois de empatar com o Hertha Berlim no último fim de semana, a equipe de Carlo Ancelotti goleou o Hamburgo por 8 a 0, na Allianz Arena, neste sábado, em jogo válido pela 22ª rodada da competição nacional.



Com o resultado, o Bayern segue disparado na liderança, com 53 pontos, enquanto o Hamburgo se complica ainda mais, chegando à zona da degola. A equipe é a 16ª colocada, com apenas 20 somados.



Atuando em casa, o Bayern propôs o jogo desde os minutos iniciais. No primeiro tempo, o time de Munique insistiu nas jogadas pelo flanco esquerdo do campo. Inclusive, foi neste setor que o primeiro gol foi criado. Alaba chegou com velocidade e encontrou Müller dentro da área. O alemão teve tempo para levantar a cabeça e encontrar Vidal livre pelo meio. O chileno pegou de primeira, mandando para o fundo da rede.



Na sequência, pressão total da equipe bávara. Depois de já ter balançado a trave, Lewandowski, enfim, liberou o grito. O centroavante aproveitou o pênalti marcado em Müller e deixou sua marca aos 24 minutos. Antes do intervalo, o polonês ainda teve tempo para ampliar e fazer 3 a 0.



No segundo tempo, mais gols. A vitória que se encaminhava de forma tranquila, virou goleada. O artilheiro Lewandowski anotou mais um e chegou ao 19º gol na temporada. Alaba, Robben e Coman, duas vezes, também balançaram as redes e completaram o marcador na Allianz Arena. No fim, 8 a 0 para o Bayern de Munique.



FREIBURG 0 X 2 BORUSSIA DORTMUND

Fora de casa, o Borussia Dortmund conseguiu uma importante vitória sobre o Freiburg. A equipe aurinegra venceu por 3 a 0, com gols de Sokratis e Aubameyang,duas vezes, e assegurou a terceira colocação no Alemão, com 40 pontos. Já o Freiburg estacionou na nona posição, com dez pontos a menos.



CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS DA RODADA

Bayer Leverkusen 0 x 2 Mainz

Leipzig 3 x 1 Colonia

Darmstadt 1 x 2 Augsburg