Lewis Hamilton lidera primeiro dia da pré-temporada da Fórmula-1

Foi dada a largada

O piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, cravou o melhor tempo do início da nova era técnica da Fórmula-1 com os testes de pré-temporada no Circuito da Catalunha, na Espanha, nesta segunda-feira. Ele ficou à frente de Sebastian Vettel, da Ferrari.



Hamilton assumiu o carro do seu novo companheiro de equipe Valtteri Bottas para a sessão da tarde e trabalhou para cravar 1:21.765 nos pneus macios, batendo o tempo da pole-position do ano passado.



Vettel, que liderou a manhã, terminou apenas um décimo de segundo atrás, seu melhor tempo vindo nos pneus médios.

A Mercedes liderou a quilometragem geral, com Hamilton completando 73 voltas e Bottas fazendo 79, totalizando 152 voltas. A equipe alemã também foi a última equipe a mostrar uma 'barbatana de tubarão', com Hamilton aparecendo com o dispositivo durante o período da tarde, depois das voltas de Bottas pela manhã com a asa T.

Alonso, tendo ficado restrito a somente uma volta de instalação pela manhã por conta de problemas no sistema de óleo, conseguiu completar quase 30 voltas.

Felipe Massa, da Williams, conseguiu com pneus macios ficar um tempo no topo da tabela de tempos, antes dos avanços de Hamilton e Vettel, colocando-o em terceiro, com uma grande vantagem para Kevin Magnussen, da Haas.

A pré-temporada da Fórmula 1 continua nesta terça-feira em Barcelona.

OS TEMPOS

1) Lewis Hamilton (Mercedes) — 1:21.765 (73 voltas)

2) Sebastian Vettel (Ferrari) — 1:21.878 (126)

3) Felipe Massa (Williams) — 1:22.076 (103)

4) Kevin Magnussen (Haas) — 1:22.894 (51)

5) Daniel Ricciardo (Red Bull) — 1:22.926 (50)

6) Valtteri Bottas (Mercedes) — 1:23.169 (79)

7) Sergio Perez (Force India) — 1:23.709 (39)

8) Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) — 1:24.494 (51)

9) Nico Hulkenberg (Renault) — 1:24.784 (57)

10) Fernando Alonso (McLaren) — 1:24.852 (29)

11) Marcus Ericsson (Sauber) — 1:26.841 (72)



*Lancepress