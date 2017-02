Líder Monaco empata com Bastia e vê sombra do PSG no Francês

Marcou passo

Equipe do colombiano Falcao não passou do 1 a 1 contra time que luta para fugir da zona do rebaixamento na Ligue 1

O líder Monaco empatou com o Bastia em 1 a 1, nesta sexta-feira, pela abertura da 26ª rodada do Campeonato Francês, e pode ver o Paris Saint-Germain diminuir a distância na briga pelo título.

O time do Principado está a quatro pontos à frente do PSG, que enfrenta o Toulouse no domingo, depois de atropelar o Barcelona na Liga dos Campeões.

Na luta para fugir da zona de rebaixamento (19º lugar, com 23 pontos), o Bastia abriu o placar em casa aos 19 minutos do primeiro tempo, com o guineano Sadio Diallo. O português Bernardo Silva empatou aos 7 da segunda etapa.



O Monaco chega abalado para o confronto contra o Manchester City, na terça-feira, pela jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Bastia está a sete jogos sem vencer e é o vice-lanterna da Ligue 1.

*AFP