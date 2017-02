Londrina vence o Paraná e consegue classificação na Primeira Liga

Futebol

Em um jogo morno, o Londrina bateu o Paraná por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio do Café. Com o triunfo, o LEC confirmou a classificação para a próxima fase da Primeira Liga. Já o Tricolor conheceu a primeira derrota na competição e dependerá da última rodada, contra o Figueirense, para avançar na competição.



O jogo começou em ritmo lento. O Londrina tinha a posse de bola, mas não conseguia levar perigo contra a meta do Paraná. Por outro lado, o Tricolor tentava explorar o contra-ataque pelo lado direito, mas esbarrava no excesso de passes errados.

Neste cenário, a primeira boa jogada aconteceu somente aos 12 minutos. Após uma rápida triangulação pelo lado esquerdo do ataque, o meia Rafael Gava, do Londrina, bateu da entrada da área e assustou o goleiro Marcos.



Depois disso, lance perigoso somente aos 31. Após cobrança de escanteio do lado esquerdo do ataque, a zaga paranista não cortou. A bola sobrou para Celsinho, que tentou de calcanhar e exigiu boa defesa do goleiro Marcos, mas no rebote Paulo Rangel não desperdiçou e de cabeça abriu o placar.



Após o gol o Paraná acordou e esboçou uma reação. Ao menos três oportunidades foram criadas, mas o goleiro Alan fez duas boas defesas em tentativas de Bruno Cantanhede e Zezinho e a outra tentativa paranista foi pela linha de fundo.



E justamente quando vivia o melhor momento na partida, o Paraná sofreu o segundo gol. Após um outro escanteio cobrado pelo lado esquerdo do ataque, o goleiro Marcos saiu mal e novamente o atacante Paulo Rangel anotou. 2 a 0 para o Londrina.



Com a desvantagem no placar, o Paraná voltou ao segundo tempo tentando pressionar. Porém, as melhores chances eram do Londrina, que explorava os espaços deixados e tinha liberdade para arrematar de fora da área - Fabinho, em duas oportunidades, assustou o goleiro Marcos neste quesito.



Mas na base da insistência, o Paraná conseguiu diminuir. Aos 12 minutos, Bruno Cantanhede foi derrubado dentro da área. Pênalti que foi cobrado e convertido pelo meia Jonas Pessalli.



O gol empolgou o Paraná, que foi em busca do empate. As melhores oportunidades pintaram aos 15, quando Bruno Cantanhede, de cabeça, exigiu grande defesa do goleiro Alan, e aos 26, quando Jhony deu um bom passe para Felipe Alves, que dominou bem e bateu da entrada da área, acertando o poste do Londrina.



Porém, o LEC conseguiu controlar o Paraná nos minutos finais e não tomou mais sustos, garantindo a vitória por 2 a 1 no Estádio do Café.



– As bolas paradas não saíram conforme trabalhamos, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e infelizmente perdemos - lamentou o meia Jonas Pessalli, autor do gol paranista.



