Lucas Meira: Cuidem das nossas crianças

De fora da área









Como nasce uma paixão? Talvez de muitas maneiras. No futebol, especificamente, a estrada letal para o cupido do amor encontrar seu torcedorzinho mirim e seu futuro clube do coração se chama estádio.

Não preciso ser psicólogo, educador, nem mãe para saber: crianças são propensas a absorver tudo com maior impacto. E é entre os três e os oito anos de idade que tais experiências marcantes enraízam-se. Falamos aqui das vivências boas à beira do gramado. Porém, você tem visto muitas crianças no jogo do seu time?

Lembre-se, você, agora mais crescido, de mãos dadas com seu velho, caminhando pela cascatinha. Pegastes a época de ficar na garupa do vovô na coreia do Beira Rio? Ou é da época da Baixada e dos Eucaliptos? Foi o seu primeiro contato, acabou virando rotina. Por algum motivo, tornou-se prazer, sua nova religião e, a partir daí, nascia um ser dentro de você. Um torcedor apaixonado.

Incrédulo, esses dias foi proibida a entrada de crianças menores de cinco anos em um jogo do Paulistão. Imagina a Disneyworld não receber crianças em seu parque em pleno domingo de sol?

O futebol de alto nível ficou tão exigente que deixaram de lado sua gênese. Tá chato. Paixão virou merchandising. Torcedor é cliente. Ouço mais sobre valor do tíquete médio, scouts e naming rights. Instrumentos musicais e bandeirão, esquece! O alegórico tornou-se também perigoso. Os policiais já estão de costas para o campo com binóculos e armas de borracha. Seguranças são maioria, em setores mais caros. Ah sim, a violência. A lógica desfigurada da sociedade: se há muito bandido solto, melhor (mais fácil) pedir para o cidadão ficar em casa. Evita-se o caos. Um absurdo. A baderna e o tumulto sempre existiram. Só não reprimam nossas crianças, não as coajam a assistir, pela TV, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Será desleal. Estarão fadadas a não ter um time de coração.

Vejo pais de família, com dois salários mínimos de salário, desdobrando-se em mil para colocar seus três ou quatro filhos a R$ 50 reais cada para dentro do Estádio e são chamados de louco. Doido é o diretor de marketing do clube não canonizar ad eternum crianças com status vip. Eu passei por baixo da catraca do Olímpico até meus 12 anos. Crianças são os personagens principais deste enredo e perpetuarão essa paixão em sua árvore familiar, pelo resto dos tempos. Reflitam.