Lúcio Charão: o triste ano que o Inter terá pela frente 

O Inter não merece perder o mando de campo por 10 jogos. A partida contra o Veranópolis, em 29 de janeiro, pode render ao time de Antônio Carlos Zago essa penalidade, caso o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) entenda que os torcedores colorados — que brigaram entre si e protagonizaram fiasco ao vivo — devem fazer com que o clube seja condenado.

A sessão está marcada para as 10h de quinta-feira, na Capital. Além da ameaça de não disputar mais pontos na primeira fase do Gauchão diante da torcida, a equipe sem reação de Zago, que não ataca e só defende, ainda pode ser multada. A sanção varia de R$ 100 a R$ 100 mil.

No último sábado, naquela que pode ter sido a derradeira disputa colorada em casa diante da torcida, os quase 10 mil presentes — eu estava entre eles — tiveram amostra do triste ano que o clube terá pela frente. O Inter, que pouco renovou seu elenco e aposta em velhos nomes para terminar 2017 retornado à Série A do Brasileirão, jogou muito mal, criou quase nada, isolou bolas como se fosse final de campeonato, fez faltas desnecessárias e saiu de campo vaiado.

A torcida, que sofre assistindo a uma partida de atletas com salários exorbitantes que não acertam passes de cinco metros ou erram cruzamentos de maneira bisonha, poderia ser poupada de presenciar espetáculo deprimente. Mas não deve. O direito de protestar, seja com vaias ao fim do jogo ou pela alegria de não ter o zagueiro Paulão entre os escalados, é fundamental.

A imensa maioria de colorados Rio Grande e Brasil afora não deve ser penalizada por uma ínfima parte que se diz torcedora. Os ditos organizados que foram donos da balbúrdia na Serra não podem fazer com que sejam punidos o clube e os verdadeiros torcedores sofredores que acompanham sua saga rumo a dias melhores.

Mexer no elenco, treinar fundamentos e contratar precisam estar no horizonte, assim como proibir organizadas de entrar no Beira-Rio — no sábado, pelo menos cem jovens só não tinham faixa para identificá-los, mas representavam, sim, uma "torcida organizada" em parte da arquibancada inferior. Que dias melhores surjam e que o Inter seja inocentado desse ato infantil de baderneiros.