Luis Fabiano não viaja e está fora de clássico contra o Flamengo

Blefe cruzmaltino

Cristóvão Borges disse, em entrevista coletiva, que Luis Fabiano estava relacionado para enfrentar o Flamengo neste sábado, em Volta Redonda, pela semifinal da Taça Guanabara. Porém, era blefe do treinador cruzmaltino. O reforço vascaíno não viajou com a delegação. A assessoria do clube disse que vai explicar o caso antes de a bola rolar.

Apresentado nesta semana, Luis Fabiano não disputa uma partida oficial desde novembro. A expectativa inicial era de três semanas para que o atacante estivesse disponível para Cristóvão.

Leia mais

Roma e Napoli têm duros confrontos, e Juventus pode abrir vantagem

Conte diz que aceita "maldição" dos campeões da Premier League

Fiorentina leva virada e é eliminada na Itália; Lyon faz 7 a 1 em casa



No entanto, Eurico Miranda disse que o centroavante iria enfrentar o Flamengo. Além disso, Cristóvão foi na onda e garantiu que o atacante estava relacionado para o jogo. Porém, tratava-se de um blefe, que foi desfeito ainda nesta sexta.

O Vasco enfrenta o Flamengo neste sábado, às 17h (de Brasília), pela semifinal da Taça Guanabara. Na outra semi, Fluminense e Madureira se enfrentam em Xerém.

* Lancepress

-- contentFrom:cms -->