Maior artilheiro da história do clube, Rooney afirma que não sai do Manchester United

O capitão do Manchester United, Wayne Rooney, tratou de colocar fim aos rumores de que deixaria o clube nesta temporada. Nesta quinta-feira, o maior artilheiro da história dos Red Devils se pronunciou e afirmou que quer continuar ajudando sua equipe.

– Apesar do interesse mostrado por outros clubes, pelo qual sou grato, quero acabar com as especulações e dizer que vou ficar no Manchester United. Espero jogar e ajudar a equipe em sua luta pelos quatro títulos que disputamos. É um momento bom no clube e quero continuar sendo parte disso – disse o jogador através do site oficial do clube.



Segundo a imprensa inglesa, o empresário do jogador, Paul Stretford, está na China e já conversou com equipes interessadas na contratação de Rooney, que tem contrato até junho de 2018.



Guangzhou Evergrande, Jiangsu Suning e Beijing Guoan são os interessados na contratação do atacante. As propostas são de mais de US$ 1 milhão (R$ 3,08 milhões) por semana, o que o tornaria o jogador com o maior salário do mundo. No entanto, o atacante sairia somente no fim da temporada europeia, em junho.



