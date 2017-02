Málaga se afasta do rebaixamento ao vencer Las Palmas

Liga Espanhola

Fornal comemora gol de empate na partida disputada no La Rosaleda

O Málaga venceu o Las Palmas por 2 a 1, nesta segunda-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, e somou três pontos que ajudam a equipe a se afastar da zona de rebaixamento.

O zagueiro uruguaio Paolo Lemos abriu o placar para o Las Palmas aos 19 minutos de jogo, mas, ainda no primeiro tempo, Pablo Fornals (27) e o brasileiro Charles (35) virou para o Málaga.

Nos últimos minutos, depois da expulsão de José Rodríguez (70), o Málaga sofreu diante do insistente ataque do Las Palmas, que queria garantir pelo menos um ponto, mas acabou falhando diante do gol.

Com a vitória, o Málaga assumiu a 13ª colocação com 26 pontos, 10 acima do Sporting Gijón (18º), primeira equipe na zona de rebaixamento.

O Las Palmas permanece com 28 pontos, na 12ª colocação.

