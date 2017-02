Manchester United vence Southampton e conquista Copa da Liga

É campeão

O Manchester United conquistou a Copa da Liga inglesa, neste domingo, ao vencer na final por 3 a 2 o Southampton, em partida emocionante que valeu ao técnico português José Mourinho seu primeiro título com os Diabos Vermelhos.

O Sueco Zlatan Ibrahimovic abriu o placar para o United de falta (19 minutos) e Jesse Lingard aproveitou passe do argentino Marco Rojo para ampliar (38) a vantagem.

Quando tudo indicava que o United chegaria à vitória sem dificuldades, o atacante italiano Manolo Gabbiadini diminuiu o prejuízo para o Southampton, desviando cruzamento de James Ward-Prowse.

Logo após o início do segundo tempo, Gabbiadini apareceu novamente na área para empatar a partida, com um belo voleio.

Pressionado, o United demorou para recuperar o controle do jogo, mas corria riscos a cada contra-ataque do Southampton.

Quando a partida se aproximava da prorrogação, Zlatan apareceu novamente para fazer a diferença e dar o título ao United.

A três minutos par ao fim do tempo regulamentar, o gigante sueco puxou um contra-ataque e ele mesmo apareceu na área para cabecear com precisão um cruzamento do espanhol Ander Herrera. O goleiro Fraser Forster não conseguiu pegar.

Com a vitória, o United ergueu pela quinta vez em sua história o troféu da Copa da Liga inglesa (1992, 2006, 2009, 2010, 2017), no que corresponde ao primeiro título do técnico José Mourinho no comando do gigante do norte do país.

*AFP