Manchester United vence St. Étienne e avança na Liga Europa

Futebol

O Manchester United bateu o Saint-Étienne mais uma vez, agora por 1 a 0, e avançou às oitavas de final da Liga Europa. O único gol foi marcado por Mkhitaryan. A equipe inglesa entrou em campo tranquila, principalmente pela boa vantagem adquirida no jogo de ida, em Old Trafford, quando Ibrahimovic fez os três no triunfo por 3 a 0. Agora, os Red Devils aguardam o próximo adversário, que sairá em sorteio realizado na próxima sexta-feira.

Leia mais:

Federações africanas pedem 10 vagas na Copa de 48 seleções

Lallana renova com Liverpool e receberá mais de R$ 570 mil por semana

Campeões da Libertadores terão logo especial nos uniformes



O excelente resultado no primeiro jogo deixou o Manchester United na boa para esperar o Saint-Étienne em seu campo. A equipe francesa precisava ir com tudo ao ataque para descontar a vantagem inglesa.



Os dois times mostravam muita vontade, mas pouca criatividade. O primeiro lance mais incisivo foi do United, e saiu o primeiro gol. Juan Mata apareceu na esquerda o e cruzou para Mkhitaryan raspar na bola e abrir o placar.



Logo em seguida, Mkhitaryan deixou o campo por lesão, deu lugar a Rashford, e pode ser desfalque para a decisão da Copa da Liga Inglesa, no próximo sábado, diante do Southampton. O United manteve o controle das ações e, se não ameaçava muito o gol do Saint-Étienne, também não corria riscos na defesa.



O time francês ganhou fôlego após a expulsão do zagueiro Bailly, mas o time inglês conseguiu segurar o resultado e garantir a classificação com duas vitórias.



*LANCEPRESS